行車糾紛信號彈攻擊 警逮人送辦

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桃園市大溪區昨天下午發生行車糾紛，雙方互毆，有人以信號彈攻擊，導致1名騎士腰部灼傷，桃園市政府警察局大溪分局獲報派員處理，逮捕涉案8名男子，訊後依法移送桃檢偵辦。

警方調查，23歲陳姓男子昨天下午騎車載女友出遊，行經大溪區員林路二段、三元一街時，因超車糾紛與林姓男子及林姓男子友人口角，雙方拿鐵棍、木棒互毆，還有人施放信號彈，造成3人受傷及機車毀損。

警方獲報迅速到場，把受傷男子送醫後，現場逮捕滋事男子8人，今天訊後依公共危險、毀損及傷害等罪移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。1060102

(中央社)