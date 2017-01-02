Note 7起火 傳三星1月公布調查結果

南韓「中央日報」今天引述匿名消息人士的話報導，三星電子這個月將宣布，部分Galaxy Note 7智慧型手機起火燃燒原因的調查結果。

路透社報導，三星電子去年10月曾表示，已從各個方面檢查手機，這暗示這場科技史上數一數二昂貴的產品安全瑕疵，原因可能不只一個。

全球最大智慧型手機製造商三星警告，10月決定永久停售Note 7後，3季來的營業利益可能會有51億美元衝擊。

投資人和分析師曾表示，三星要重新獲得消費者信賴和避免重蹈覆轍，查明起火的根本原因相當重要。

三星發言人拒絕置評。（譯者：中央社陳昱婷）1060102

(中央社)