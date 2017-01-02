遼寧艦編隊 元旦南海演練畫面曝光

我要評比

中共海軍航空母艦遼寧號今年元旦在南海進行艦載機起降訓練的畫面，昨晚在中國大陸央視播出。這是遼寧號編隊赴西太平洋訓練後，大陸官媒首度披露編隊轉赴南海演練。

大陸中央電視台軍事農業頻道1日晚間報導，遼寧號與多艘驅逐艦組成的編隊當天在南海航行，攜帶多架殲15艦載戰鬥機和多型艦載直升機從事訓練。

畫面顯示，遼寧艦甲板上有多架殲15參與起降訓練，工作人員進行轉運補給。此外，報導還播出遼寧號和5艘護衛船艦組成編隊航行的空拍畫面，但無法確知拍攝地點就是南海。

中共海軍艦載機部隊部隊長戴明盟受訪時說，在遼寧號編隊這次訓練過程中，艦載航空兵在渤海、黃海、東海和南海都有飛行活動，飛行員、裝備和流程「都經受住了考驗」。

報導指出，遼寧號編隊啟航以來，連續跨越渤海、黃海、東海等海域，「走一路練一路」，從事多項編隊和艦機融合訓練，艦載機駐駁數量、單日飛行架次和起降效率都「顯著提升」。

遼寧號副艦長于璨維表示，中共海軍今年將以航空母艦編隊全面形成能力為目標，持續試驗訓練，訓練內容和海空域將繼續拓展。

大陸國防部2016年12月29日舉行例行記者會，發言人楊宇軍被問到遼寧號編隊是否會在南海從事冬季訓練時僅說，編隊這次訓練包括西太平洋有關海域，也包含「其他有關近海」。1060102

(中央社)