吳慷仁自剃光頭 邵雨薇補最後一刀
演員吳慷仁在緯來電影台自製電影「我的禮物」飾演癌症患者，首度挑戰光頭造型，吳慷仁親手剃髮，最後一撮由演員邵雨薇幫剃，吳慷仁笑稱剃完立刻發現天氣有點涼了。
吳慷仁去年以電視劇「一把青」奪第51屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。新生代導演王鼎霖執導「我的禮物」，由吳慷仁、邵雨薇、施名帥、尹昭德主演，22日晚間9時在緯來電影台全台首播。
為挑戰癌症患者角色，吳慷仁有光頭造型，一開始討論不剃頭，靠特殊化妝即可，吳慷仁說，如果每天得花2、3小時上頭套，他沒這耐性，「而且我下一部戲是平頭造型，乾脆直接剃光吧」。
導演為讓吳慷仁體驗剃刀手感，特地讓吳慷仁先試剃他的頭，吳慷仁直呼感動，笑喊要把導演頭髮也剃光，可客串飾演癌症患者。
正式開拍時，吳慷仁一派輕鬆，倒是周圍工作人員戰戰兢兢，連噴嚏都不敢打，導演貼心提醒吳慷仁剃刀逆著剃後面，且要貼著頭皮，不然會痛死；吳慷仁深吸一口氣就開始剃髮。
剃完後，吳慷仁表示，不緊張，當下就是好好剃，這是第1次剃光頭，以前最短是平頭。劇情最後安排邵雨薇得替吳慷仁剃完最後一撮頭髮，邵雨薇笑說，在家常幫狗修毛，「我的手感肯定專業」，並稱讚吳慷仁光頭還是很帥。1060102
(中央社)
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