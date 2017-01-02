國史館26萬件蔣中正檔案 4月全上線

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國史館說，26萬件「蔣中正總統檔案」已於105年12月完成清查，106年1月最後一批清查結果函請各機關解密後，將陸續開放數位檔，預計106年4月底完全上線。

國史館館長吳密察明天將召開記者會，對外界說明「國史館查詢系統全新改版上線」。

國史館指出，全新改版檔案史料文物查詢系統，將於1月5日上線服務；配合新系統上線，同時開放5萬件「蔣中正總統檔案」數位檔上網，免費提供各界上網閱覽。

國史館並說，26萬件「蔣中正總統檔案」已於105年12月完成清查作業；106年1月最後一批清查結果函請各機關解密後，每個月1次配合解密處理進度陸續開放數位檔，預計106年4月底完全上線。

國史館人員指出，大溪檔案蔣中正的部分，9成5以上完成解密，只有很少數維持密件，而已完成解密的部分會開放上網，除了很少數必須申請，其他的部分，未來都可以在線上閱覽。

「國史館檔案史料文物查詢系統」整合國史館原本的「史料文物查詢系統」及「數位檔案檢索系統」兩系統，提供單一介面查詢國史館典藏的檔案、史料及文物。

國史館說，改版後重點包括，

1、新增全宗系列瀏覽功能：使用者除了可以利用關鍵字，進行檢索之外；還可以全宗、系列、副系列等階層化方式，瀏覽檔案目錄，藉由案件前後關聯性，查詢確認所需資料。

2、目錄標註閱覽方式，一目瞭然：依據檔案數位化、權利約定及檢視情形，於各筆目錄標註該檔案史料閱覽方式。

標註「數位檔/線上閱覽」者，毋須申請帳號密碼，提供無國界免費線上閱覽；

標註「數位檔/台北館區」者，毋須事先申請，即可逕至台北閱覽室閱覽數位檔；

標註「申請閱覽」者，先申請帳號密碼後，即可直接勾選，透過線上提出申請，經檢視後通知應用。

3、線上申請，免人工填單：對於需「申請閱覽」者，採網路購物車方式，勾選所需檔案目錄後，線上送單申請，操作簡易。

使用者可隨時上線瞭解處理進度，並可暫存尚未提出申請之目錄，及瀏覽申請歷史紀錄。

4、瀏覽圖檔，操作便捷：提供「線上閱覽」或「館內閱覽」數位檔者，點選選項後即可開啟圖檔，相關目錄資訊同時呈現，方便參照；若有多頁，直接前後翻頁瀏覽，操作便利。

5、後分類篩選，縮小查詢結果：依各全宗性質提供年代、人名、地名等後分類統計分析功能，可有效協助縮小查詢結果，更精確符合使用者需求。1060102

(中央社)