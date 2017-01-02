立院副院長蔡其昌司機 路肩超車釀禍

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立法院副院長蔡其昌的黃姓司機昨天下午駕駛辦公室租賃轎車，在中彰快速道路疑違規從路肩超車時，擦撞另一輛轎車，造成對方翻覆，還好車上2人送醫無大礙。

警方表示，黃姓司機昨天下午駕駛辦公室租賃的轎車行經中彰快速道路時，疑違規從路肩超車，不慎擦撞行駛外側車道的另一輛轎車，導致對方轎車翻覆，車上1名女子及1名幼童受驚嚇送醫，還好無大礙。

蔡其昌辦公室今天發表聲明表示，新進司機同仁於快速道路行駛，不慎擦撞前方車輛導致車禍意外，辦公室昨天傍晚得知後，隨由辦公室主任陳大鈞前往醫院探視受傷家屬，了解情況並慰問受傷家屬。

蔡其昌辦公室說，事發時間是這名司機放假期間，相關責任待警方釐清後，一切依法處理，絕不護短，也要求同仁負起應負責任。1060102

(中央社)