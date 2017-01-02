馬公市雞祥如意揮毫贈春聯 熱鬧滾滾
元旦過後，農曆春節腳步也近了，馬公市公所今天舉辦「桃符開鴻運、金雞喜報春」春聯活動，澎湖書法學會動員16位書法家現場揮毫超過1200幅春聯、橫批等，大批市民趁假期索取一空。
馬公市公所今天除了書寫春聯外，現場還有「雞祥如意」手作吊飾ＤＩＹ，大人小孩樂在其中，馬公市長葉竹林現場致贈每位民眾一個福袋，提前感受年節的喜氣。
馬公市公所舉辦「桃符開鴻運、金雞喜報春」春聯活動，上午由市長葉竹林、縣府參議張瑞棟、市代會副主席許國正、澎湖書法學會理事長謝聰明等人開筆後，包括李傳續、王峰岳、陳旺乾、李俊賢、劉楊麗珠、吳順義、黃瑞興、呂添德等16位在地書法名家現場揮毫1200幅春聯、橫批等，市民可挑選自己喜歡的春聯，每人索取2幅，場面熱絡。
葉竹林許國正現場感謝書法學會的書法家們的支持這項活動，致贈感謝狀等。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。