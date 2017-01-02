馬公市雞祥如意揮毫贈春聯 熱鬧滾滾

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元旦過後，農曆春節腳步也近了，馬公市公所今天舉辦「桃符開鴻運、金雞喜報春」春聯活動，澎湖書法學會動員16位書法家現場揮毫超過1200幅春聯、橫批等，大批市民趁假期索取一空。

馬公市公所今天除了書寫春聯外，現場還有「雞祥如意」手作吊飾ＤＩＹ，大人小孩樂在其中，馬公市長葉竹林現場致贈每位民眾一個福袋，提前感受年節的喜氣。

馬公市公所舉辦「桃符開鴻運、金雞喜報春」春聯活動，上午由市長葉竹林、縣府參議張瑞棟、市代會副主席許國正、澎湖書法學會理事長謝聰明等人開筆後，包括李傳續、王峰岳、陳旺乾、李俊賢、劉楊麗珠、吳順義、黃瑞興、呂添德等16位在地書法名家現場揮毫1200幅春聯、橫批等，市民可挑選自己喜歡的春聯，每人索取2幅，場面熱絡。

葉竹林許國正現場感謝書法學會的書法家們的支持這項活動，致贈感謝狀等。1060102

(中央社)