軍職新制退休俸未入帳 銀行作業所致
有退伍軍職人員反映新制退休俸沒有入帳，公務人員退休撫卹基金管理委員會今天在官網發布最新消息指出，合作金庫因電腦作業期程所致，昨天下午2時前已全數入帳。
退休軍公教的俸金應於1月1日入帳，不過，卻有很多領取新制俸金的軍職退伍人員向退輔會反映，新制的合作金庫卻沒入帳。
公務人員退休撫卹基金管理委員會今天上午在官網發布最新消期指出，辦理軍職人員新制退休俸發放作業是委由三家金融機構，包括台灣銀行、合作金庫銀行及第一商業銀行處理入帳事宜。
退撫委員會表示，軍職人員106年上半年的新制退休俸依例於106年1月1日發放，經向合作金庫銀行查明，合庫表示，是電腦作業期程所致。
退撫基金管理委員會副主委蔡豐清受訪時表示，其實錢是都有如期匯給銀行，但銀行可能作業上有時間差，導致有些人一早就去刷本子就發現錢沒入帳，積極處理後，昨天下午2時前已全部入帳完畢。
退撫委員會指出，如仍有疑義，可電洽合作金庫24小時客服專線電話0800-033175、02-23319370及04-22273131查詢。1060102
(中央社)
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