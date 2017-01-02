MLB》美媒：紅襪放掉包爺會後悔
「包爺」包提斯塔在季後投身自由市場，為的就是能尋求一紙長約，但卻陷入有行無市的窘境，如今放下身段想回鍋藍鳥，但藍鳥卻似乎不願給他高於合格報價的合約，導致談約至今未果，而包爺真那麼廉價嗎？《波士頓環球報》報導為他平反，並認為「放掉他的球隊會後悔！」
儘管將滿36歲的包爺，近兩年成績退化，《波士頓環球報》卡法多(Nick Cafardo)認為，包爺的打擊仍足以震懾投手，確實達強化打線的目的，且即使帶傷上陣，守備端同樣能做出貢獻，以他現在的身手，即便拿不到長約，還是有他的價值，同時他也呼籲紅襪，該簽回包爺。
卡法多指出，歐提茲退休後，紅襪至今沒有找尋指定打擊(DH)的替代人選，而山多沃跟新加入的莫蘭，不一定能填補空缺，新秀崔維斯(Sam Travis)跟狄弗斯(Rafael Devers)又未成氣候；相較之下，雖然包爺名聲差，但卡法多認為過去歐提茲、普萊斯，也都有一樣的問題，若撇開成見，他是現階段相當適合接班的人選。
(中時電子報)
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