田中實加是假灣生 3年前日本記者就踢爆

田中實加承認造假身分和學歷。(圖／中時資料照)

網友發現田中實加還有編輯日文檢定書。(圖／博客來)

去年獲奬無數感人熱淚的「灣生回家」作者和紀錄片出品人的田中實加（陳宣儒），最近醜聞纏身，除被揭發在網路上截圖盜圖出書，且身世造假並非灣生。日本產經新聞社原台北支部局長吉村剛史3年前採訪田中實加時，就踢爆她並非日本人，直呼她是「詐欺犯」連累灣生。

據《蘋果日報》，日本《產經新聞》岡山支局長吉村剛史3年前就撰文指出田中實加並非日本人，並砲轟她是「詐欺犯」。指當時採訪就發現田中的發言處處矛盾，且6歲在日本住但日語卻說得很差。最後採訪結束，田中才坦承她不是日本人，是台灣人並說對不起。

因為吉村的採訪並未受到台媒關注，這幾年田中仍打著灣生的名號行走。吉村十分憤怒，不解台媒為何不早點揭穿田中的謊言，並指出他有保留當年採訪錄音檔，時間長達2小時，並非田中對外所說採訪時間不到20分鐘。

日前田中實加終於到遠流出版社認錯，承認灣生身分造假。遠流創辦人王榮文臉書表示，田中實加是土生土長的高雄人，高三時候在火車站巧遇灣生田中櫻代，受其愛護、視如孫女、資助遊學⋯。

然而，對於田中在車站巧遇日本奶奶田中櫻代被視如己出的故事，吉村也有意見，表示從沒見過日本人叫櫻代，對於田中的美國、法國進修學歷他也提出質疑。

而田中實加（陳宣儒）在身世之謎爆發爭議時，去年12月23日接受《中國時報》專訪，卻只承認盜圖，對於灣生身分造假當時仍斬釘截鐵回答記者「問我是不是灣生的後代，我的答案永遠都是『是』。」彼時她仍一口咬定母親是日本人、父親是台灣人，她的外婆叫田中櫻代，確實是灣生。

當時專訪時，田中仍堅稱吉村的專訪從頭到尾只有約20分鐘，並說自己的日文聽比說好，並澄清自己沒有如吉村文中所寫，承認自己不是日本人，「我最後留下的一句話是，我是台灣人、也是日本人。」

如今謊言被一一揭穿，網友仍繼續起底田中實加（陳宣儒），有人留言「照報導這位田中實加根本不太會日文，結果台灣一間專出日文學習的出版社XX出版社還出版她的日文教學書.上出版社FB詢問還會被刪留言和封鎖，這出版社不也是很有問題嗎?」然而目前田中實加的Facebook已關閉，對於豐富的多國學歷還有出版日文教材一事，恐怕只能待她本人出面解釋。

(中時電子報)