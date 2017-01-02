泰國迎3200萬觀光客 陸客未破千萬
去年造訪泰國的國際觀光客達到3200萬餘人次，原本預期大陸旅客會突破1000萬人次，但受到9月間取締零團費等影響，全年僅877萬餘人次。
泰國觀光局在2016年12月27日迎接第3200萬名外國觀光客，是一名美國來的女子；12月初時一名大陸廣州的女子成為泰國第3000萬名旅客，泰國政府統計今年整體旅遊收益將達到2.5兆泰銖（約新台幣2.4兆餘元），其中國際旅客貢獻1.64兆泰銖。
泰國旅遊業者在去年初時預期2016年的大陸觀光客可突破1000萬人次，不過受到9月間泰國政府強力取締零團費和禁止外車進入泰國及落地簽證倍漲等政策，加上10月13日前泰王蒲美蓬辭世，進入國喪期，影響到大陸旅客到訪意願，全年來泰陸客為877萬餘人次，仍未達到10月間下修至900萬人次目標，不過對泰國旅遊貢獻度仍居第一。
所幸泰國政府在去年11月底宣布自12月起到2017年2月底止，包括台灣及中國大陸的19個國家免收觀光簽證費，同時將落地簽證費減半收費，希望在泰國旅遊旺季期間衝高來客數。
泰國旅遊與觀光部表示，展望今年旅遊收益將達2.7兆泰銖，同時積極拓展東協區域旅客，另外取締零團費的政策將持續，以維持泰國旅遊品質。1060102
(中央社)
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