松機遷建桃機？得先考慮桃園居民的感受…
繼曾有意競選台北市長的立委姚文智、台北市長柯文哲，曾拋出松山機場遷移桃園機場；還有機捷通車在即；交通部也希望加快徵地程序，讓桃機第3跑道，從2030年提前至2025年完工。因此，傳交通部傳年底前會提出松機遷桃機的可行性報告。
但松機遷桃機主要有3大難題，首先必須面對噪音問題。
松機、桃機僅距離17浬（31.5公里），松機又在桃機東側，且跑道為東西向，資深航管人員指出，這導致桃機東面空域受限，飛機在兩跑道起降必須錯開，無法同時、平行起降，造成每小時起降架次減少。松機遷移的確能『解放』桃機東面空域，讓起降架次變多，「這對桃機是好事。」
不過，航管人員指出，一旦東空域釋出，開放飛行，就意謂航道改變，本來桃園中壢、南崁、龜山、八德、較無飛機經過，「噪音問題可能就處理不完，遷松機不僅關乎專業，更要在意桃園在地居民的感受。」
其實，過去松機就曾討論將航道向內縮，還給桃機東空域，也因噪音作罷。
第2大難題是，松機每年飛離島旅客約有200多萬人次，採用小型螺旋槳機。航管人員指出，基於飛安，小飛機更容易被大型噴射機氣流影響，所以必須與大型飛機保持更多安全距離。也就是說，如果沒有跑道專供小飛機起降，會讓桃機起降架次打折，反而抵消解放桃機東空域的好處。
第3大難題是，桃機停機空間不一定夠用。松機工作人員指出，松機長期停放商務機、私人飛機需求多。相對而言，華航、長榮等航空機隊大幅成長，桃機停機坪及維修空間瀕臨上限，難再負荷合併松機後所需空間。
(中時)
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