移民署10歲 新住民二代網紅送祝福

內政部移民署邁入10週年，今天邀新住民二代網紅、外國友人等300多人一同歡慶，現場由越南配偶製作的10層3D立體水晶果凍大蛋糕，傳達祝福。

移民署前身為入出境管理局，民國96年1月2日組改主要任務為國境安全管理、防制人口販運、兩岸犯罪共打合作及交流、入出國移民法法制工作、外來人口居、停留業務、移民照顧輔導等項目，今年邁入第10年。

移民署透過10週年署慶，特別在移民署11樓禮堂舉行「推廣核心業務創意展」，希望讓大眾瞭解各項核心業務施政成效，現場共有13個闖關攤位，讓民眾透過遊戲，來認識移民署的各項核心業務，並表揚8位移民署模範移民官。

越配陳秋柳、卞柔勻及阮清快，則共同製作的10層署慶3D立體水晶果凍大蛋糕，耗時耗工，蛋糕上有菊花、牡丹、蘭花草、紫瑾、玫瑰、愛心、金魚，甚至Hello Kitty等卡通造型人物，各個都栩栩如生，她們盼用水晶蛋糕裡的百花圖案，傳達「花團錦簇、圓滿富貴」的祝福。

新住民二代多才多藝，出現不少網紅，像是臉書粉絲近4萬人的陳雪兒（Michelle Wojtkowiak），在新埔捷運站附近賣台式紅豆餅而爆紅；父親是義大利籍的柯思潔（Lindy Mei），酷似電影女星Maggie Q，勇闖藝壇，後勢看漲；還有父親是美國人、母親是台灣人柯懿家（Michelle Karch），網友封她是昆凌的接班人。

這些網紅們也到場為移民署送上滿滿祝福，也期盼更多外國人一起來到台灣，感受這邊美好的風土民情。1060102

(中央社)