連假收心遇暖冬 北投一日遊泡湯趣

連假最後一天，雖是暖冬，但還是可泡湯舒筋活血。台北市工務局公園處今天建議北投一日遊，先到地熱谷見識國寶級古蹟建築溫泉博物館，再赴露天溫泉浴池體驗泡湯樂趣。

工務局公園處說，北投公園露天溫泉浴池在民國88年12月開大眾使用，佔地約1000平方公尺，整體設計為仿日式建築，園區內多使用原石、木材等自然材質為主，票亭及廁間屋頂為黑色文化瓦，洋溢日式氛圍。

北投公園露天溫泉浴池泉水源頭來自地熱谷，屬於為氯離子硫酸鹽泉，又稱青磺泉，依地勢高低錯落分佈，園區內設有6座大眾池，包含4座溫泉池及2座冷水池，泉溫介於攝氏38至45度之間，水溫依池位置高低而遞減，讓湯客依喜好可自由選擇適合溫泉池。

公園處表示，因應近年湯客人數急速增加，為維護大眾衛生安全，承商配合增加救生人員，且每禮拜例行性清洗池壁次數也提高，以提供市民一個安全衛生的泡湯環境。

北投露天溫泉浴池與周邊旅館溫泉最大的不同就是完全曝露在大自然，讓民眾享受到微風、鳥鳴、綠意和陽光下泡湯的舒服感覺，晚上還有月光陪伴，且低廉票價，平日每人新台幣40元，已經成為許多觀光客慕名而來最佳享受泡湯樂趣的新天堂樂園。

公園處建議，為提供市民安全衛生的泡湯環境，入池湯客須穿著泳裝，淋浴後再行入池，為提倡正確泡湯文化，現場公告泡湯守則，提升泡湯禮儀，共同享受高品質的泡湯環境。1060102

(中央社)