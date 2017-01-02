人民幣貶值 陸民眾今年購匯額度仍不變
人民幣兌美元匯率中間價2016年一整年貶了6.8%，貶值走勢持續，大陸外匯存底也持續減少，不過，大陸官方表示，今年個人年度購匯額度仍維持每年5萬美元。
中新網報導，大陸國家外匯管理局去年12月31日在記者會上說，大陸每年出境人次已達1.2億，個人用匯明顯增多，需要改進個人外匯信息申報管理，細化申報內容，但不影響個人購匯額度，一年仍維持5萬美元。
隨著新一年度購匯額度的展開，許多專家表示，年初民眾購買美元可能增加，加大人民幣階段性貶值幅度。
過去三年人民幣對美元整體呈貶值趨勢，外匯存底在去年11月底為3兆515.98億美元，創下5年來新低。外界傳言，官方可能縮減居民個人購匯額度因應。不過，官方這項聲明，確認2017年個人購匯額度不變。
有外匯交易員透露，因應外匯存底減少，官方過去3個月採取的做法，主要是加強對企業投資海外的審核，放慢外匯流出的速度。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。