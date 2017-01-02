人民幣貶值 陸民眾今年購匯額度仍不變

人民幣兌美元匯率中間價2016年一整年貶了6.8%，貶值走勢持續，大陸外匯存底也持續減少，不過，大陸官方表示，今年個人年度購匯額度仍維持每年5萬美元。

中新網報導，大陸國家外匯管理局去年12月31日在記者會上說，大陸每年出境人次已達1.2億，個人用匯明顯增多，需要改進個人外匯信息申報管理，細化申報內容，但不影響個人購匯額度，一年仍維持5萬美元。

隨著新一年度購匯額度的展開，許多專家表示，年初民眾購買美元可能增加，加大人民幣階段性貶值幅度。

過去三年人民幣對美元整體呈貶值趨勢，外匯存底在去年11月底為3兆515.98億美元，創下5年來新低。外界傳言，官方可能縮減居民個人購匯額度因應。不過，官方這項聲明，確認2017年個人購匯額度不變。

有外匯交易員透露，因應外匯存底減少，官方過去3個月採取的做法，主要是加強對企業投資海外的審核，放慢外匯流出的速度。1060102

(中央社)