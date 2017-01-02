新年報喜！黃小柔緊急剖腹生女兒「小桃子」

黃小柔產下女兒小桃子。（艾迪昇）

黃小柔老公抱著可愛小桃子。（艾迪昇）

新年報喜！藝人黃小柔2日‪凌晨3點‬多緊急剖腹生下二女兒，為家中湊成一個好字，女兒「小桃子」高51公分，重3620公克，是個健康寶寶。

黃小柔才剛與家人開心跨年，1月1日午夜突然破水落紅，老公立馬將她送醫準備生產，經過兩小時的劇痛，因胎位不正，後來緊急剖腹，讓黃小柔直說：「痛歪我了，她要出來的那一腳，真是超超超超級痛，這次又吃了全餐，來的突然，但老公說這是女兒自己選的時間，應該是不想到早上人擠人，所以選了第一刀，很聰明。」

黃小柔跟老公王睿幫女兒取了小名叫「小桃子」，因為女兒屬猴，給她一個桃子，象徵不愁吃穿，黃小柔說雖然生兩胎都是這麼的痛，但只要孩子平安出生，就都值得了，大兒子小橘子知道自己要當哥哥了，很期待跟妹妹見面，也準備好玩具要跟妹妹分享了。

(中時)