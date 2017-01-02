印度續限制現金提領 衝擊經濟至少一季
因為印度央行印鈔不及，日前仍宣布延長現金提領限制，包括台商在內的商家都受消費萎縮的衝擊，專家預料這波衝擊至少持續到今年第一季，甚至到上半年。
印度總理莫迪去年11月8日頒布廢鈔令後，雖然舊鈔換新鈔已於去年12月30日截止，但莫迪承諾廢鈔帶來痛苦也可在去年底的50天內結束並沒有兌現。
如外界預期，印度儲備銀行（RBI，央行）趕印新鈔不及，去年12月30日宣布各大銀行和自動提款機仍持續對民眾提領現金額度設限，雖然自動提款機每日提款額度提高，但每週提領限額仍維持2萬4000盧比（約新台幣近1萬2000元）。
由於仍對提領現金設限，讓一下子被廢除86%流通貨幣的印度民間持續存在嚴重現金荒，影響日常交易。
廢鈔令的衝擊已從農產品、小商店等零售業，擴大到電視機、冰箱、洗衣機、微波爐等家電及手機等消費性電子產品，還有各種禮品、奢侈品、黃金、房地產等。
尤其是印度稅務單位正加強追查逃漏稅，包括利用現金購買未符合收入申報的奢侈品、汽車、黃金、房地產等逃漏稅行為，讓富人與窮人、中產階級一起緊縮消費。
根據市調公司資料，印度家電產品原本在一年最大節慶「排燈節」（Diwali）應可衝高銷售額，卻因廢鈔令導致去年11月銷售額比前一年同期劇減38%。
一名台商指出，廢鈔令對企業的影響已逐漸加大，雖然企業之間是透過支票和銀行轉帳等方式處理帳目，但由於代理商和下游零售商受消費緊縮影響，不是銷售額劇減，就是收不到現金而無法支付貨款。
一名美商家電經理人表示，廢鈔令讓印度去年11、12月家電銷售額約重挫40%到50%，二、三線品牌料更重挫80%到90%。
包括運動器材、手機、消費性電子企業經理人也都說，受到廢鈔令衝擊，銷售額急遽萎縮，萎縮幅度至少都是35%以上。
由於限制提領現金的命令仍存在，專家認為，廢鈔令對企業的衝擊將持續到今年首季，甚至整個上半年，讓印度經濟也許不只掉1到2個百分點。
一名外資企業經理人說，莫迪這種一夕之間廢止法定貨幣流通的方法，只能加深外資對印度市場不可預期的刻板印象，影響外資投資信心。1060102
(中央社)
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