元旦假期尾聲 國5北上湧現車潮
元旦連假尾聲，高公局今天預估，午後將湧收假車潮，截至中午12時30分，國道各路段路況大致良好，僅國5北上宜蘭到坪林壅塞，時速不到40公里。
元旦假期，全台各地天氣大致晴朗穩定，不少民眾趁著好天氣出遊，高公局表示，今天下午開始國道將出現北返車潮，有多路段出現壅塞，提醒民眾及早上路。
根據高公局即時路況資訊系統，中午12時30分，國5北上宜蘭到坪林已經亮紅燈，時速不足40公里，下午3時至晚間8時將實施北上高乘載管制，提醒用路人提早上路或改道行駛。
除了國道5號，高公局也公布其他可能塞車路段，包括國1南向大華系統-圓山、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-幼獅、國3南向安坑-中和、北向草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪。
公路方面，公路總局表示，目前各省道交通大順暢，但受國5壅塞影響，預估午後台9線礁溪市區北上往國道5號外側路段車多易回堵，建議民眾改走替代道路。
另外，公路總局為疏運外出民眾乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，有需要的民眾可多加利用。1060102
(中央社)
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