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不吃肉較長壽 真的嗎？

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不吃肉真的比較長壽？(達志影像/shutterstock提供
不吃肉真的比較長壽？(達志影像/shutterstock提供

曾有多個研究顯示，飲食攝取較少的肉類對於人類長壽有幫助，但最近有一項研究則顯示，限制卡路里的攝取雖然能夠延長小型生物的壽命，但這並不一定適用於人類身上。更重要的因素其實是環境，飲食只是其中之一。

科學家總是想找出如何能夠延長人類壽命，不過由於科學家都是查看現有的醫學資料，或是做短期研究來計算統計死亡率，因此即使得知某兩樣東西之間存在相關性，但這也不意味著它們互為因果。

所以一般刻板印象中，不吃肉就能長壽嗎？可能未必，科學家對同卵雙胞胎做調查後發現，影響人類壽命長短更重要的因素其實是環境，唯一可以知道的是，少吃肉的確能夠減少健康問題，如糖尿病、高血壓甚至癌症等。

因此或許還有別的因素導致了不吃肉較長壽的結果，也許是素食主義者運動得多，或比較少抽菸酗酒。所以想要延年益壽，不僅僅是從飲食下手，徹底改善生活環境與習慣，可能才是不二法門。

(中時電子報)

關鍵字：人類壽命吃素飲食科學家
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