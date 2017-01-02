國3土城段火燒車 警消人員搶救中

國道3號南下41.4K土城段，2日午間12時44分一輛車子不明原因起火燃燒。（葉德正翻攝）

國道3號土城段發生火燒車。（葉德正翻攝）

國道3號南下41.4K土城段，午間12時44分一輛車子不明原因起火燃燒，幸車上人員已全數下車，警消人員搶救中，詳細起火原因待釐清，警消也提醒民眾勿圍觀，以免發生危險。

(中時)