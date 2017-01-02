台鐵自強號撞行人 平溪線暫時不通

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台鐵雙溪三貂嶺間今天中午11時37分發生死傷事故，台鐵407次自強號在三貂嶺站南端撞及1人，導致平溪線列車進出暫時不通，台鐵已通知鐵路警察處理。

台鐵表示，目前雙溪三貂嶺間只能以東正線單線行車，同時平溪線列車進出也受影響，暫時不通。

台鐵統計，407次列車上約千名旅客，已用4174次編組延長行駛到三貂嶺及4151次兩班列車接駁，後續影響人次統計中。1060102

(中央社)