彰化芳苑曳引車追撞 機車雙載老夫婦亡

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彰化縣芳苑鄉永興村芳漢路上午發生曳引車追撞機車事故，造成雙載的70多歲老夫婦雙雙不治。(鐘武達翻攝)

彰化縣芳苑鄉永興村今天清晨發生1起死亡車禍，48歲劉姓男子駕駛曳引車追撞前方機車，造成機車雙載的75歲老翁楊慶富與73歲妻子洪吻雙雙不治，肇事原因及責任，警方將進一步調查釐清。

芳苑警方指出，這起事故發生在今天上午5時53分，男子劉壽發駕駛曳引車由南往北行駛經過芳苑鄉永興村芳漢路永興橋與產業道路口時，疑似閃神沒有注意到前方有機車，應聲撞上早起機車雙載要出門工作的楊姓夫婦。

撞擊力道猛烈，機車是被撞得噴飛變成1堆廢鐵，坐在後座的洪吻被甩出機車落地當場傷重不治，騎車的楊慶富則是重傷，但隨後經趕到的救護車送往二林基督教醫院急救，仍然宣告不治。

警方表示，初步調查，肇事曳引車駕駛劉壽發酒測值為0.0，而兩名死者也均有載安全帽。

(中時)