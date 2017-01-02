田麗霸氣新年願望 「只需挪動屁股，處處是生機」

田麗今早發表新年期許，直呼只消挪動屁股出門，外面都是生機。(取材自微博)

2016年走了，2017年到來，包含明星在內，眾人都在這兩天，用自己的方式迎接新年，其中不乏許願者，演出夯劇《錦繡未央》大夫人一角、今年49歲的美魔女田麗，也有個期盼，且相當具有個人風格，豪氣到不行。

今天一早田麗發布了微博，表示：「不要去羨慕世上富二代投胎的好，只要我們不是在這難民船上……誰還敢說自己投錯胎？他們只求能活下來，而我們只需挪動下屁股，走出家門，處處是生機！」，一番話霸氣滿滿。

她po出新年新期許的同時，附上了一張搭載滿滿難民的畫作，畫面裡還有人飄在海上，等著擠上船，完全能感受到逆境感與急迫性，網友、粉絲聽進田麗一番話，也心有戚戚焉，直呼好手好腳有口飯吃，確實是幸運的了，直呼「困在家裡就是難，走出去，到處都是機遇」。

(中時電子報)