陳喬恩「特別」撂破閩南語 吳奇隆貼心神救援
吳奇隆與陳喬恩在安徽衛視發起的電視年度盛會《2016國劇盛典》中，獲封最具影響力演員，陳喬恩在台上表示要來點「特別的」，想用閩南語向觀眾拜年，她事先打預防針「我閩南語很爛」，吳奇隆貼心表示願意幫陳喬恩翻譯，儘管陳喬恩不輪轉到自己也偷笑，吳奇隆則是台風穩健認真翻譯。
吳奇隆與陳喬恩這對俊男美女同台，格外吸睛，而陳喬恩想要來點「特別的」，向提議用閩南語向觀眾拜年，陳喬恩自招閩南語很爛，吳奇隆展現紳士風度幫她翻譯，陳喬恩先說：「大家好，呷飽沒，我攏嘸呷」，不過接下來「因為今天是頒獎典禮，祝福大家新年快樂，萬事如意」，則不輪轉到陳喬恩也笑場。
談到2017的規劃，吳奇隆嘴甜說：「2016半年給安徽，2017年再半年給安徽衛視」。陳喬恩則表示很多年沒拍古裝劇，希望今年能拍一部古裝作品。
(中時電子報)
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