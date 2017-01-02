姚明掌大陸男籃兵符？網友吐槽沒資格
中國大陸官方據傳有意讓退役籃球明星姚明擔任籃協主席，兼任大陸男籃代表隊總教練。大陸網友認為，姚明出掌籃協可扭轉「外行領導內行」，但因缺乏執教經驗，沒資格掌兵符。
大陸「籃球先鋒報」報導，大陸國家體育總局為推動籃球改革，日前做出10點批示，包括建議請姚明擔任中國籃球協會主席，同時擔任大陸男籃代表隊總教練。
報導指出，中國籃協正處於改革，之後將採社團組織法人制度，大陸國家體育總局人員將退出。姚明具優秀的籃球經歷，曾在美國打球的他更能有開闊的視野，是理想的籃協主席人選。
此外，中國籃協具體事務是由秘書長負責，姚明擔任籃協主席後將有精力帶隊，執掌大陸男籃代表隊兵符是不錯的選擇。
澎湃新聞今天報導，上述消息目前未獲證實，中國籃協相關人士也未正面回應。
儘管消息未經證實，但大陸網友紛紛表示，姚明若能出任中國籃協主席，就能擺脫長期存在的「外行領導內行」問題，對大陸籃壇改革而言是利多。
不過，大陸網友卻不認為姚明該執掌男籃代表隊兵符，因為他毫無帶隊經驗，完全不具擔任總教練的資格。
姚明曾在美國職籃NBA征戰10年，2016年4月入選NBA名人堂。姚明退役返回大陸後成為職業籃球隊老闆，2016年11月出任中籃聯（北京）體育有限公司（簡稱CBA公司）副董事長。1060102
(中央社)
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