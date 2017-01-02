成龍銀川宣傳受驚嚇 影迷高台跳下追星

中國大陸影迷追星的瘋狂程度幾乎無人能及。香港藝人成龍昨天在寧夏省銀川市的一宣傳活動中，又遇上影迷的瘋狂舉動，他當場受到驚嚇。

網易今天報導，成龍昨天在銀川宣傳新電影「鐵道飛虎」時，有影迷坐在商場高台上，稱要見「大哥（成龍）」，其後更從高處跳下。

據報導，成龍開始時被嚇到，不過還是耐心地勸解這名男影迷小心下來，注意安全。

而從曝光的現場圖片看到，這名男粉絲從高處直接跳下，十分危險。

報導表示，成龍事後在微博發文，形容這是不理智的舉動，非常危險，他和同事都很擔心，希望他沒事。

成龍說，「我也是做父親的，萬一有問題，該怎麼跟影迷的父母交代...…其實我每一次公開活動都最擔心各種意外情況，今天的事更是讓人揪心。」1060102

(中央社)