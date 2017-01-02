台中萬仙街路平完工 車友讚心曠神怡

台中建設局近期完成石岡區萬仙街從中正街口至仙塘坪巷，長約2.14公里的路平專案，大幅改善原本道路龜裂及高低不平情形。（陳世宗翻攝）

台中市政府建設局近期完成石岡區萬仙街從中正街口至仙塘坪巷，長約2.14公里的路平專案，大幅改善原本道路龜裂及高低不平的情形，完工後隨即有自行車友假日騎車上山；對於萬仙街路平成果大為稱讚，在「Taichung路平小英雄」臉書留言，直呼騎乘在舒坦的路面，令人「心曠神怡！」

建設局長黃玉霖表示，連結起東勢及新社的石岡區萬仙街，為山城跨區的道路樞紐，鄰近石岡國中、崑山國小，也是重要的通學道路，加上附近有羅望子休閒農場、情人木橋、五福臨門等著名景點，成為登山客、單車車友及假日遊客的喜愛路線。

建設局說，萬仙街因路面狹小、坡度大，加上車輛長期頻繁輾壓，道路出現龜裂及高低不平情形，危及用路人的行車安全，考量當地學生、上班通勤族及遊客的安全需求；該局於今年12月12日進場路平，從中正街口至仙塘坪巷，長約2.14公里，施作面積約2萬1,400平方公尺，12月23日完成路平作業。

「感覺不一樣了！」對每日返家行車必經萬仙街的在地民眾，首先感受到路平後開車舒適許多，不但路面龜裂及高低不平的狀況消失了，此外，由於路平專案十大要領道路要求減少孔蓋數量、路側排水溝蓋齊平等，全面性的設計規劃與一次施工。日前也讓單車車友在臉書發文，「騎在這剛完工的萬仙街，舒坦的路面讓人都心曠神怡！」直呼路平專案改善了萬仙街過去路況差的宭境。

黃玉霖表示，路平專案堅持三級品管的道路品質，同時提升當地整體人本環境及行車舒適度，而且不定期抽驗路平完工後道路的「厚度、平整度、壓實度、含油量」，取樣送實驗室檢驗，對品質要求嚴格把關。

目前截至去年12月30日為止，路平總公里數已達322.27公里，市區道路103.41公里，山海屯區道路218.86公里，建設局將持續進行路平專案到台中市各區，讓所有市民都能享有安全、舒適的道路環境。

(中時)