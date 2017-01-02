個人申請免口試逕予錄取 23大學試辦

今年大學學測1月20日、21日兩天舉行，之後考生據此成績參加「繁星推薦」或「個人申請」招生。大學招聯會表示，今年「個人申請」管道，各系至多可提出2成名額，試辦以學測及書面資料審查綜合成績排序後「逕予錄取」，不用口試，有23校參與。

大學申請入學採兩階段審查，第一階段依學測成績進行篩選，第二階段是指定項目甄試，包括書面資料審查及口試。不過，口試造成考生在報名費、交通及住宿要花不少錢，而且在各個學校間奔波，相當辛苦。

大學招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義表示，國外大學及過內許多研究所招生，都只看書面資料就決定是否錄取，因此，以書面資料審查、不口試來篩選學生是可行的。

唐傳義表示，不口試、逕予錄方案取適合用在資工、化工等理工科系的招生，社會、教育及醫學等科系招生時要考慮學生個人特質，最好還是口試。參與「逕予錄取」校系，在書面資料審查結束後，會公布第一批逕予錄取、不用口試的名單，學生如果決定就讀，就不用參加其他已報名校系的口試，很省事。

招聯會指出，今年試辦「逕予錄取」的大學，包括大同、大葉、中山、中華、元智、玄奘、東吳、東海、南華、真理、政大、高雄大學、清華、台南大學、聯合大學、華梵、開南、實踐、台北市立大學、銘傳、靜宜、中央及長庚等23校。

(中時)