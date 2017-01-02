個人申請免口試逕予錄取 23大學試辦
今年大學學測1月20日、21日兩天舉行，之後考生據此成績參加「繁星推薦」或「個人申請」招生。大學招聯會表示，今年「個人申請」管道，各系至多可提出2成名額，試辦以學測及書面資料審查綜合成績排序後「逕予錄取」，不用口試，有23校參與。
大學申請入學採兩階段審查，第一階段依學測成績進行篩選，第二階段是指定項目甄試，包括書面資料審查及口試。不過，口試造成考生在報名費、交通及住宿要花不少錢，而且在各個學校間奔波，相當辛苦。
大學招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義表示，國外大學及過內許多研究所招生，都只看書面資料就決定是否錄取，因此，以書面資料審查、不口試來篩選學生是可行的。
唐傳義表示，不口試、逕予錄方案取適合用在資工、化工等理工科系的招生，社會、教育及醫學等科系招生時要考慮學生個人特質，最好還是口試。參與「逕予錄取」校系，在書面資料審查結束後，會公布第一批逕予錄取、不用口試的名單，學生如果決定就讀，就不用參加其他已報名校系的口試，很省事。
招聯會指出，今年試辦「逕予錄取」的大學，包括大同、大葉、中山、中華、元智、玄奘、東吳、東海、南華、真理、政大、高雄大學、清華、台南大學、聯合大學、華梵、開南、實踐、台北市立大學、銘傳、靜宜、中央及長庚等23校。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。