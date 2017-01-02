韓執政黨前黨魁李貞鉉引咎退黨

我要評比

對於總統朴槿惠遭國會彈劾，南韓執政新世界黨分裂，該黨前黨魁李貞鉉今天正式宣布退黨。李貞鉉稱，身為前任黨魁，自己對新世界黨遭遇危機負有責任，因此決定退黨。

南韓聯合新聞通訊社引述李貞鉉表示，「願做墊腳石以實現黨內和諧」。

李貞鉉還指出，其間新世界黨有過幾次危機，但每次都以信念和大義堅持到底，但此次不得不含淚告別。

據分析，新世界黨非常對策委員會委員長印名鎮日前要求黨內「親朴派」核心人物退黨，而李貞鉉此次退黨，旨在希望成為親朴派退黨的最後1人，以「挽救」更多親朴派議員。

據報導，李貞鉉退黨後，將暫不出席正式活動，但仍將持續走訪民間，關懷民眾生活。1060102

(中央社)