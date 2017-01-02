沉睡2300年 陸寶劍出鞘時寒光盡現

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中國大陸河南省文物考古研究院表示，近日在河南省信陽城陽城遺址的一個楚墓中，出土一把2300年前的寶劍，這把古劍帶著劍鞘，當寶劍一出鞘時，寒光盡現。

大陸央視網1日報導，信陽城陽城遺址第18號楚墓挖掘工作中，在一個木棺裡出土了一把2300多年前的寶劍。

當考古人員小心翼翼的將這把千年古劍從鏽蝕的劍鞘裡抽出來，剎那間，寶劍露出寒光。

對於這把千年寶劍，大陸網友反應兩極，有網友說：「古人的工藝水準太神了，2300年不腐」；不過，也有網友懷疑寶劍的真偽。1060102

(中央社)