捍衛南海主權的台籍充員兵

郭約義老先生服務過的永泰號軍艦，是1945年底由中華民國海軍自美國接收的八艘軍艦之一，與接收西沙群島的永興艦屬同級艦。途中的永泰軍艦正準備返國，途中還經過古巴哈瓦那。（郭約義提供）

有鑑於南海諸島為兩岸政府共同宣稱的固有領土，所以每當提到和西沙群島與南沙群島有關的事蹟時，人們往往會認為那不是大陸人，就是外省人的「集體記憶」，反正與土生土長的台灣人「沒有一點關係」。可實際上台灣與南海諸島的歷史連結，其實早在國民政府收復台澎以前就已經建立起來了。1939年，南沙群島以「新南群島」的名義，被納入了台灣高雄州的管轄範圍之內。

當中華民國海軍於1946年底完成了對南海諸島的接收工作以後，西沙群島與南沙群島也一度由台灣省政府行政長官公署負責管理。而在今天，無論是東沙群島、西沙群島還是南沙群島，在行政上也都是劃歸由高雄市旗津區負責管理。所以光是從中華民國政府的立場出發，南海諸島就絕對不折不扣的是台灣人的土地。

更重要的是，伴隨著中華民國政府在台灣實施徵兵制度，也確實有為數不少的台籍陸戰隊與海軍弟兄被派往南海執行護土任務。現年81歲的國寶級台鐵蒸汽火車駕駛員郭約義先生，就曾經以海軍充員兵的身份，跟著永泰號砲艦巡弋南海，護送中字號戰車登陸艦補給駐防於太平島的陸戰隊將士。每當提起這段拱衛中華海疆的歷史，郭約義老先生都感到無比自豪。

日軍刺刀佔領下的廈門。（世界畫報）

到廈門上學的台灣囝仔

郭約義於1936年出生於日據時代的基隆，是清朝末年移民到台灣的第三代泉州人。在他五歲那年，父親郭西門前往福建省經營水產公司，所以全家移民到了廈門。因為這個關係，郭約義小學一年級到三年級都是在中國大陸完成學業的。前兩年，他先是在由日本人專門為台灣學生開設的旭瀛小學，學習日語、算數與書道等知識。

不過老先生也注意到，台灣人的生活條件雖然比廈門人還要好，但卻仍然不被當成真正的日本人看待。日本人在廈門還另外成立了一個旭日小學，專門供他們自己的孩子學習。郭約義指出，日本人從來就沒有真正信任過台灣人。這最主要的原因可能還是在於台灣人的「祖國意識」非常強烈，如果讓他們參軍到中國大陸作戰，調轉槍口打日軍的可能性非常大。

所以要等到太平洋戰爭爆發，日軍的主要敵人由國軍轉變為英美盟軍後，才敢讓台灣人以陸軍或者海軍志願兵的身份上前線。郭約義表示，當時日本人為了強化殖民地人民對帝國的認同在台灣推行「皇民化運動」。任何願意改日本名字並且將祖先牌位更換為「祖靈社」的家族，都能夠得到更多的糧食配給。不過根據郭約義的回憶，這樣的政治運動並沒有得到多少台灣人的響應。

尤其是在台灣的郭家人，自視為唐朝名將郭子儀將軍的後代，這種出賣祖先的事情他們是做不出來的。郭約義表示，在他們家族的心目中，關公與媽祖的地位是日本天照大神永遠無法取代的。也因為這樣強烈的「祖國情節」，郭西門對手下的廈門漁民十分照顧。畢竟大家講的都是同樣的閩南話，也都擁有共同的祖先，相處起來完全跟一家人兄弟姊妹一樣。

廈門在第二次世界大戰期間並非主要戰場，所以除第14航空軍的飛機偶爾會來丟個一兩顆炸彈外，老先生表示他並沒有感受到戰爭的氣氛。做為汪精衛政權領導下的廈門特別市，當時懸掛著與重慶一模一樣的青天白日滿地紅旗幟，並且由中國籍的警察負責維持治安。郭約義強調對於許許多多的台灣人而言，看到中華民國國旗就意味著住在祖國的土地上。

只是此刻正值戰爭末期，日本人為了鼓勵台灣人為天皇陛下盡忠，在學校裡推行帶有強烈軍國主義色彩的教育。郭約義雖然沒有被洗腦成為日本人，但是在高度崇拜與尊敬軍的教育環境下，他對軍事議題也產生了濃厚的興趣。1945年8月15日，傳來了日本投降的消息。伴隨著國民政府的力量重新返回廈門，許多台灣人因為被指控替日本人工作而被找麻煩。

然而，郭西門因為對待漁民如手足的關係，得到了廈門老百姓的保護。當地居民一個又一個的出面證明郭西門的清白，於是他很快的就被國民政府宣判無罪。由於父親還要花點時間處理水產公司解散的相關事宜，老先生並沒有馬上返回光復後的台灣，而是進入廈門第4小學讀了一年的書。因為大家都是講閩南語的關係，他在班上並沒有被當成外人看待。

郭約義（右邊由下算起第三排，第三人）進入海軍士官學校後，與同一梯隊受訓的弟兄們合影留念。（郭約義提供）

參加中華民國海軍

1947年，郭約義隨政府返回台北。他發現此刻國民政府正在大力推行國語教育，並教導剛回歸祖國的台灣人如何重新做中國人。其中最讓郭約義印象深刻的，是從小學一年級開始到大學四年級，台灣人使用的都是一樣內容的課本。其中第一課的內容通通都是：「你是台灣人，他是台灣人，我也是台灣人，我們三個都是中國人。」

台灣省政府行政長官公署甚至還在建國中學旁邊，設立國語推行委員會實驗小學，從全台北市每個小學的每個年級各挑選兩個小學生前往就讀。當時還在讀三年級的郭約義，也因為過去曾經在大陸讀書的經驗被選入了國語實驗小學。郭約義強調他的老父親非常重視語言的教育，還特別聘請外省籍的家教到家裡來教自己講國語。

伴隨著中華民國政府在1949年播遷台灣，國語實驗小學成為專供軍政要員小孩就讀的貴族學校。與其他本省小孩一樣，郭約義回到了一般的國民小學讀書。從台北市的太平國小畢業後，他又進入台北市立工業職業學校，也就是今天的大安高工電機系。不過郭約義因為父親經商失敗的原因，還沒有從工業職業學校畢業，就必須要到社會上打工養活自己。

他在19歲那一年進入台灣鐵路管理局，從機務練習生開始做起。由於表現優秀，郭約義在兩年後考取蒸汽火車副駕駛的資格。老先生指出，火車副駕駛的工作就是做正駕駛所不能做的事情，比如說添加煤炭的工作。副駕駛當了一年左右，他就接獲向國軍報到的兵單。為此，鐵路局特別頒發國防工業重要人才資格給郭約義，讓他可以到比陸軍還更需要專業人才的海軍服務。

於是在鐵路局宜蘭機務段服務的郭約義，就跟著當地80多名青年南下左營開啟海軍生涯。他還記得自己向海軍士官學校報到的日子，是1957年的12月19日。在那裡郭約義被編入海軍充員兵第5梯隊第2大隊第8中隊，從最基本的踢正步與拚刺刀等單兵訓練開始學起。經過四個月，習慣了軍旅生活的郭約義因為過去在台鐵操作蒸汽火車的經驗，被分發到軍艦上當輪機員。

不過在分發到軍艦上服務以前，郭約義還先被派到海軍士官學校旁邊的輪機學校上了長達20個星期的課程。完成了所有的訓練以後，他才被分發到中華民國海軍的永泰號砲艦上服務。郭約義強調，永泰號於1943年6月進入美國海軍服役，當時的編號為PCE-867，屬於PCE-842級巡邏護航艦。後來依據《租借法案》，PCE-867成為美國移交給中華民國海軍的八艘軍艦之一，取名為永泰號。

郭約義表示，永泰號本來是掃雷艦，但是基於中華民國海軍的需求而被改成了砲艦。永泰號上面有兩門三吋艦砲，兩組防空用的40mm機砲與六組用於打帆船與快艇的20mm砲。由於是掃雷艦的原因，永泰號過去大多數的時間是在近海值勤，艦上人員在完成任務以後就回到岸上休息。可是被改為砲艦以後，就必須要執行遠洋任務，所以郭約義他們都必須要住在艦上。

也因為被改成砲艦的原因，原本僅適合容納50人突然要容納超過100人的起居，也讓郭約義感到非常不習慣。提到冷戰時代的中華民國海軍，大家首先想到的往往是陽字級驅逐艦。不過據郭約義老先生的回憶，陽字級驅逐艦一般而言是停留在港內給高官與外賓參觀，彰顯中華民國海軍的強大戰力而已。真正拼命作戰的是PC級驅潛艦，苦命的則是他服務的永字級砲艦。

只要在海上遇到八級風浪，於這些小型艦艇上服務的官兵就會暈船運到連膽汁都吐出來。在大浪裡翻滾的時候，就連廚房都沒有辦法正常運作。不過郭約義表示，在美國提供的軍艦上生活還是比在日本的軍艦上還要好。他曾經到訪過戰後由日軍手中接收的丹陽號，也就是前帝國海軍的雪風號驅逐艦。郭約義表示丹陽雖然比永泰號還要大，但是生活條件卻更加克難。

令郭約義印象最深刻的，是艦上軍官主要還是由青島、馬尾與黃埔海軍學校畢業的外省人擔任。其中青島海軍學校的山東人與馬尾海軍學校的福建人關係最差，雙方的畢業生絕對不在同一個機艙裡服務。面對這種外省人之間的矛盾，郭約義表示台灣兵唯一的選擇，就是「見青島人講青島話，見馬尾人講馬尾話」。有趣的是，在永泰號上一起服務的士官中，居然還有從韓國回來的反共義士。

50年代巡弋台海，捍衛民主自由的中華民國海軍。（郭約義提供）

八二三砲戰

上艦還沒服役到一年，金門就爆發了八二三砲戰。海軍開始動員中字號戰車登陸艦為金門的20萬守軍運補物資，包括永泰號在內的各型水面戰鬥艦，也開始執行護航任務。郭約義還記得，他們是在澎湖與中字號戰車登陸艦會合以後一起開往金門。不過對於自己具體掩護的是哪一艘中字號登陸艦，老先生已經不記得了。

駛入金門水運後，中字號登陸艦就會趁漲潮的機會搶灘登陸執行運補任務。這些龐然大物會在料羅灣停留一個晚上，等到第二天漲潮的時候才退回外海。為了切斷國軍的運輸線，進而擊垮守軍保衛金門的意志，解放軍每天都打來上萬發的砲彈。停在外海的永泰號不用擔心這些砲彈，但是卻要隨時戒備中共海軍魚雷快艇。

缺乏大型水面戰鬥艦，中國人民解放軍海軍發展出了以魚雷快艇同中華民國海軍纏鬥的「海上游擊戰」。郭約義表示，面對這些難纏的魚雷快艇，永泰號裝備的六組20mm派上了用場，讓中共的魚雷艇根本不敢靠近。八二三砲戰期間的國共海戰，其實嚴格來講是一場自家人的戰爭，因為解放軍海軍中仍留用了不少的前中華民國海軍人員，包括南京汪精衛政權的海軍人員。

這些在中共海軍服務的前國府海軍將領，雖然素質一點也不比隨政府播遷來台者還要差，但是在缺乏大型軍艦，而且又在政治上受到箝制的情況下，他們很難發揮真正的實力去對付自己昔日的戰友。由他們所一手調教的新一代中共人民海軍人員，又因為政治正確而太專注在海上無用的游擊戰思維。這些「根正苗紅」的共軍海軍人員，在海上遇到國軍大型水面戰鬥艦時基本上是毫無招架之力。

即便是面對永泰號這種體積不算太大的國軍艦艇，解放軍也難以仰賴魚雷艇將其擊沉。因此無論金門與廈門互相打得有多麼激烈，郭約義表示他所服務的艦艇都毫髮無傷。然而金門的狀況，其實也比現在許多人想像的還要危險。郭約義表示，中華民國的情報單位瞭解到解放軍有在金門登陸的打算，於是馬上把這個消息告訴了美軍。

本來主張中華民國由金馬撤軍的美國人，再受到金門軍民英勇抗擊共軍砲擊的表現感動以後，於9月份向國軍提供了六輛俗稱為「八吋砲」，擁有203mm口徑的M55自走砲。9月26日，首批三輛M55投入戰鬥，徹底摧毀了解放軍在圍頭地區的砲陣地。一天後，國軍又透過中字號登陸艦將六門M2牽引式八吋榴彈砲運抵金門。

9月29日，金門守軍再度對大嶝及蓮河砲陣地和工事實施砲擊。「八吋砲」猛烈的炸射，雖然並沒有如仿間所言的讓共軍以為國軍以核子武器攻擊廈門，但是卻也讓他們體會到美國將全力支持中華民國政府固守金馬。實在沒有辦法討到便宜的情況下，中共宣佈停止對金門的砲擊。從1959年1月15日開始，解放軍對金門採取「單打，雙不打」的政策。

自此，八二三砲戰算是告了一段落。與1949年10月份的古寧頭戰役最大的不同之處，在於八二三砲戰有大量像郭約義一樣的本省充員戰士在前線與外省籍士兵並肩作戰，捍衛中國5,000年歷史上得來不易的民主制度。擁有40,000名本省籍將士投入的八二三砲戰，可以被視為台灣族群融合的開端。所以參加這場戰役，對於擁有大陸背景的台灣人郭約義而言是格外具有意義的。

1946年12月12日，海軍太平艦接收太平島時樹立的石碑，郭約義隨海軍永泰艦巡弋南海，傳承的是同樣的保國衛民精神。（國史館）

拱衛南海諸島主權

八二三砲戰，儘管是國軍打贏的一場光榮勝仗，但是對於郭約義而言，他在1959年夏天掩護中字號登陸艦到太平島執行運補任務，才是自己一生中最光榮的回憶。尤其是他服役的永泰號軍艦，又與1946年接收西沙群島的永興號軍艦屬同型艦，這個任務對郭約義而言有著不一樣的意義。值得注意的是，中華民國政府還以永興艦命名西沙群島的主島為永興島。

中華民國政府為什麼要派遣陸戰隊到太平島？為何又要派遣海軍艦隊巡弋南海？原來伴隨著政府因應大陸淪陷而將西沙與南沙群島的駐軍撤回台灣，菲律賓與越南開始挑戰中華民國在南海的主權。於是中華民國海軍於1956年派出立威部隊、威遠部隊和寧遠部隊三度巡弋南沙群島海域，並且在太平島、南威島與西月島重新樹立石碑，做為將這些島嶼重新納入國土的象徵。

隨後台北又設置「南海守備區」，正式派遣海軍陸戰隊進駐太平島。隨著陸戰隊進駐太平島，海軍也必須要派出登陸艦為守軍執行運補任務。與八二三砲戰時的情況一樣，運補任務只要是由中字號戰車登陸艦負責，水面戰鬥艦則負責護航。由於國家民族觀念比其他人還要強烈的原因，當時身為上等兵郭約義還記得他在前往南海的任務中，還被選中擔任永泰號的政治作戰士。

這段時間，郭約義的主要工作是確保官兵生活作息一切正常，並對他們進行愛國教育。由於菲律賓共和國與越南共和國當時仍是中華民國在東南亞最重要的反共盟邦，因此在對官兵們的政治教育中並沒有灌輸把馬尼拉與西貢視為潛在敵國的內容。不過為了防止爆發潛在的衝突，永泰號上的官兵們仍接受衝鋒槍的射擊訓練。

駛往南海的途中，中華民國海軍的艦隊還與英國皇家海軍的艦艇遭遇。郭約義表示，英國皇家海軍艦隊打著燈號詢問中華民國海軍艦隊要上哪去，中華民國海軍告知英國皇家海軍自己要去太平島，然後也問對方要到哪去。整個交流的過程中，雙方都維持高度友善與克制的態度。為此郭約義指出，這代表中華民國對太平島的主權，在當時並沒有遭到國際社會質疑。

郭約義表示，冷戰時代中華民國有著東亞除日本之外最強大的海軍，因此那次他們前往南海的過程中，沒有遭到任何國家的挑釁。50年代的中共，受到毛澤東「大陸軍主義」還有整個社會「極左思想」的影響，並不重視海權與海軍的發展。所以在中國人民解放軍海軍不具備遠程投射能力的情況下，中華民國海軍擔負起拱衛南海主權的重責大任。

抵達南海以後，永泰號軍艦也跟著中字號戰車登陸艦一起停在太平島的碼頭上。踏上太平島的郭約義，吃了島上的椰子，喝了島上的水。從這座小島上俯瞰中華民國遼闊的領海，老先生深刻為自己身為炎黃子孫的一份子感到驕傲。郭約義在海軍服務的時間不長，只有短短的三年，但是前往南海保衛太平島的記憶卻跟了他一輩子。

2001年，在鐵路局服務長達46年的郭約義，光榮的以機務幫工程司身份退休。熱愛火車的他，繼續以台鐵志工的身份活躍於全省各地的火車站，向鐵道迷介紹台灣鐵路發展的歷史。不過對於軍事、歷史還有兩岸關係的發展，郭約義也十分的關心。郭約義強調，他近年來都是透過閱讀《中國時報》與《旺報》來瞭解台灣與大陸局勢的。

可能因為在海軍服務過的原因，郭約義尤其是關心東海與南海問題。今天定居於宜蘭的老人家回憶，來自基隆與蘇澳的漁民在他小的時候還常常到釣魚台海域去捕魚。每當遇到風浪來襲的時候，這些台灣漁民就會到島上避難，完全不會有任何外國人去驅趕他們。可是後來因為國家自己放棄了釣魚台，今天日本人才能夠在東海為所欲為。

南海的情況在郭約義看來，與東海的情況也沒有什麼差別。他表示如果沒有國共內戰與大陸的淪陷，中華民國對南沙群島的主權不會遭到任何強權的質疑。所以問題最大的關鍵，還是在於政府在面對釣魚台與太平島的主權問題時，必須要堅守中華民國的固有立場，不應該將太多的精神與資源用於內鬥，才能避免外人見縫插針的機會。

郭約義老先生不只是台鐵國寶，也是中華民國海軍史的活字典，同時也還是《中國時報》與《旺報》的老客戶。他非常擔憂中華民國在南海的權力被虎視眈眈的列強所犧牲掉，因此希望能透過改善兩岸關係，避免台灣被徹底邊緣化。（許劍虹攝）

在郭約義老先生看來，南海諸島不僅僅是兩岸中國人的領土，同樣也是台灣人的「祖產」。所以從這個角度出發，他認為台灣政府與人民絕對沒有放棄南海主權的道理。有鑑於中華民國的利益，可能在日後中共與越南、菲律賓與馬來西亞等國的談判中遭到出賣與邊緣化，老先生認為朝野政治人物的當務之急應該是思考如何逆轉目前陷入低潮的兩岸關係，以確保台灣利益的最大化。

(中時電子報)