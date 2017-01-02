接自己的165km 大谷翔平喊「好可怕」

大谷翔平自已跟自己對決，結果慘遭壓制。(美聯社資料照)

「二刀流」大谷翔平能投165公里火球，又能搖身成單季20轟的強打，日前他在受訪時，就曾被問到「有天跟自己對決，結果會如何？」而他在1日上節目時，先是藉由VR(虛擬實境)當捕手接自己的球時，被速度感給嚇到，大喊「好可怕」，隨後擔任打者與自己對決，更慘遭壓制出局。

日本電視台「TOKIOx嵐」昨邀請大谷參加節目，並透過VR讓大谷體驗自己的火球，只見他戴上捕手手套，從捕手視角看著球投過來，第一時間竟先有點反應不及，不顧有沒接到球，直呼「好可怕」，隨後主持人詢問，才察覺自己有接到球。

緊接著他擔任打者，上演「投手大谷vs打者大谷」戲碼，又被自己的速球嚇到，第一球投過來，意外的說「有這麼快？」，最後被壓制收場，且根據電腦計算，以他的表現，只能拿到500日圓(約137塊台幣)年薪，他打趣的說，「好像更有自信投球了。」

(中時電子報)