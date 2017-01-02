司機休假開辦公室租賃車釀禍 蔡其昌：絕不護短

立法院副院長蔡其昌。（資料照，顏謙隆攝）

立法院副院長蔡其昌的黃姓司機，1日下午駕駛辦公室的租賃轎車，行經中彰快速道路烏日路段時，疑似違規路肩超車不慎，擦撞一輛奧迪小轎車，造成對方翻覆，車上的周姓女駕駛及1歲幼兒，送醫後無大礙。蔡其昌辦公室今發聲明表示，事發於司機放假期間責任待警方釐清，一切依法處理，絕不護短，並要求同仁負責任。

黃姓司機昨日下午駕駛辦公室租賃的福特轎車，行駛快速道路時，疑違規從路肩超車，卻不慎擦撞行駛外側車道的另一輛奧迪轎車，導致對方轎車翻覆，車上幼兒臉部擦傷，受驚嚇送醫，所幸無大礙。

今蔡其昌辦公室發聲明表示，新進司機同仁於快速道路行駛，不慎擦撞前方車輛導致車禍意外，辦公室昨天傍晚得知後，隨由辦公室主任陳大鈞前往醫院探視受傷家屬，了解情況並慰問受傷家屬。事發時間是這名司機放假期間，相關責任待警方釐清後，一切依法處理，絕不護短，也要求同仁負起應負責任。

(中時電子報)