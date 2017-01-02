陸媒：印度廢大鈔 馬雲投資大賺
印度政府廢除大額紙幣的政策，讓中國大陸網商巨擘馬雲在當地投資的電子支付業務快速發展，大賺其錢。
觀察者網今天在報導轉述印度媒體指出，廢鈔政策改變了印度的支付生態，印度最大移動支付和商務平台、有「印度支付寶」之稱的Paytm有望成為這一事件的最大贏家。
而馬雲的阿里巴巴持有Paytm近40%股份。
據轉述，廢鈔消息公布以來，印度有400萬人開始使用Paytm錢包，其支付平台每天的交易數量達到創紀錄的500萬筆、需要處理35億美元的付款和轉帳金額。
目前存在該平台帳戶中的資金增加了10倍，公司網站的流量增加了7倍，應用下載次數增加了3倍，平均交易額翻了一番。
報導又引述印媒指出，Paytm正充分利用目前這一天賜良機，引導使用者進行無現金交易，同時邀請更多商家加入他們的支付平台。
報導指出，2015年1月，阿里對Paytm進行了首次投資，當時華爾街日報報導，阿里巴巴集團及其金融服務子公司螞蟻小微金融服務集團向Paytm的母公司One97投資了5.75億美元，持有約30%股份。
那時的Paytm僅有約1.5萬個商戶，註冊用戶有2500萬人。
2015年9月29日，阿里巴巴集團及螞蟻金服向Paytm追加投資，此次投資後，阿里對Paytm的投資增加到6.8億美元，持有接近40%股份。
Paytm借鏡螞蟻金服的經驗，僅僅用了1年多時間，用戶就從2000餘萬成長數倍。
目前Paytm的用戶超過1.5億，而它還希望把這一數字擴大到5億，而估值則達到了50億美元。1060102
(中央社)
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