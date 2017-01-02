六合夜市海產店遭批黑店 高市：儘速稽查

高雄六合夜市一家海產攤被消費者投訴烏魚鰾收費比標價貴逾10倍，且吃起來不新鮮；夜市主管機關、高市經發局市場管理處今天說，將會同消保官及衛生局儘速前往聯合稽查了解。

高雄市經發局市場管理處處長林麗英說，若有夜市消費糾紛，市府1999專線接獲投訴後，案件都會轉到市管處及消管官那裡；市管處將會同市府消保官及衛生局儘速前往被消費者指為黑店的海產攤聯合稽查。

她指出，為避免消費糾紛，市管處及六合夜市管委會都會要求夜市各攤商落實商品標價，並請消費者「貨比三家」以免吃虧。

高市府消費者保護室主任鄭秋洪說，明天會儘速洽詢市管處了解夜市攤商法規，並依1999備案資料留下電話洽詢消費者當天實際情況，消保官願意協助消費者居中與業者協商處理這起消費糾紛。

自由時報報導，陳姓建築事務所主管利用元旦假期帶妻小到高雄遊玩，昨晚到六合夜市吃海產，點了烏魚鰾，標價新台幣160元，結帳1680元，雙方衍生消費糾紛，經警方到場處理，雙方各退一步，陳姓消費者付了840元後，雙方不歡而散；他事後打高市1999投訴，並上網PO文「被坑經過」，還指這盤超貴的烏魚鏢不新鮮，吃起來苦苦的，只吃兩口。

這家海產攤曾被媒體報導販售的烏魚鰾太貴疑似坑陸客，當時業者受訪回應說，他們家的烏魚鰾是野生的，進貨成本比坊間海產攤所用養殖的烏魚鰾高很多，店內烏魚鰾標價是以兩計算，並不是以盤計算。1060102

(中央社)