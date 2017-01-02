劉德立主持慶祝元旦升旗典禮
駐巴拿馬大使劉德立1日上午假巴京中巴文化中心主持慶祝中華民國106年元旦升旗典禮，旅巴僑領、臺商約200人參加。
當天出席者包括中巴文化中心董事長陳中強暨該中心理監事、僑務委員暨臺灣商會會長劉賀、中華總會會長黎煥欣、臺僑協會會長陳五湖、中華總會永久名譽總會長暨中巴文化中心第二副董事章辭修、中巴文化中心第三副董事古仲山、僑務諮詢委員江顯鎮。
以及長榮集團立青海運公司董事長張新億、長榮集團箇郎貨櫃碼頭公司董事長張衍義、中巴華裔聯誼會會長Jenny Loo de Chew、中巴華裔專職協會會長Sandra Chan、世界華人工商婦女企管協會巴拿馬分會會長Xenia Yau、僑務榮譽職人員及本館全體員眷等。
升旗典禮特邀巴拿馬海空勤局樂隊演奏兩國國歌，典禮氣氛隆重歡愉。
劉德立致詞時表示，他銜命出使巴國已1年又2個月，其間率領使館團隊竭盡所能，為深化臺巴邦誼及爭取中華民國最高之國家利益努力不懈，並對在場臺灣鄉親及友臺僑團代表長期對駐館之堅定支持申謝。
升旗典禮後，劉德立夫婦並和與會嘉賓合影留念，駐館並準備精緻早點供僑胞享用，活動歷時近90分鐘結束。1060102
(中央社)
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