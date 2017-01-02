教師資格檢定考試1月3日至10日網路報名
教育部表示，今年高中以下學校及幼兒園教師資格檢定考試3月5日舉行，網路報名時間從1月3日上午8時30分至1月10日下午3時截止，符合資格的應考人必須於時限內至檢定考試網站完成報名登錄。
教育部指出，檢定考試報名費1000元，但低收入戶免收報名費，中低收入戶者減免報名費6成，即繳交400元。繳費及郵寄報名表件時間自1月4日至1月11日止，請應考人將報名表件以郵局限時掛號寄至檢定考試試務行政組（地址：106-99台北郵政44-58信箱），以郵戳為憑，逾期不受理。
106年度檢定考試試務由國北教大承辦，應考人應於1月10日下午3時前完成網路報名。本次考試上傳的個人照片電子檔需為「原尺寸必須符合最近3個月1吋正面脫帽半身照片，規格（2.5公分寬×3.5公分高）之高階彩色影像」。為確保應考人上傳照片符合規定，應考人點選「線上報名作業確定完成不再進行修改」後，需待照片審核通過後，始可列印報名表件。
開放列印報名相關表件時間自1月4日至1月10日：
一、於當日上午8時30分至下午5時上傳資料，且已按下「線上報名作業確定完成不再進行修改」之應考人，可於隔天上午8時起列印報名資料等相關表件。
二、於當日下午5時至隔天上午8時30分上傳資料，且已按下「線上報名作業確定完成不再進行修改」之應考人，可於隔天下午2時起列印報名資料等相關表件。
三、報名截止日當日上傳照片者，是日下午5時起即可列印表件。
(中時)
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