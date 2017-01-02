機動砲南海防空 美擬出新招

我要評比

美國陸軍與五角大廈高層戰略家及規劃人員正在考慮，將以新方式利用全球各地的武器平台，甚至可能在南海部署機動式大砲，以在必要的狀況下，發揮防空武器的功能。

據《斥候兵》（Scout Warrior）網報導，這些官員表示，除了南海外，美軍在諸如中東與東歐等地將機動式大砲作為防空武器，或許能發揮更大的效用。

一名美國陸軍高級官員指出，事實或許會證明，像是M109遊俠（M109 Paladin）美製155公釐口徑自走砲能在東歐有效對俄羅斯飛彈、飛機與火箭砲發揮防空威懾力。

而在南海方面，中美間存有複雜微妙的競合關係，最近中國在南海部署防空飛彈，不僅升高雙方緊張，也促使五角大廈考慮多種選項。

不過，這些官員也強調，一切都在考慮階段，尚未作成任何決定。而《斥候兵》指出在五角大廈官員表明，美國將繼續行使南海自由航行權之際，也絕對可能設法在相關地區部署更多攻擊與防禦性武器。

當然，由於美國並非南海聲索國，因此要採取這類行動，就必須與當地盟友密切協調合作，而這可能要動用M777榴彈砲（M777 Howitzer）等傳統陸上攻擊性武器系統。

一名美國陸軍高層官員說，當敵方從空中發動火箭砲與巡弋飛彈等長程攻擊時，他們可以利用既有的榴彈砲，或是155公釐口徑自走砲抵禦威脅。而使用這類機動平台的關鍵優點，便在於能應付移動式，或瞬息萬變的敵火。

「榴彈砲可以部署在必須部署的地方，這是改變攻擊性武器用途，讓它發揮雙重戰力的一種方式，」這名軍官解釋道，「藉由機動防衛平台與攻擊能力，為前所未有的機會與選擇開啟了大門。」

而如M777或遊俠式武器能發射精準砲彈，並運用先進火控技術，以摧毀敵方戰機、無人機，或其他砲火攻勢等來自空中的威脅。

這名軍官指出，它們可以為如愛國者（Patriot），以及戰區高空防衛（THAAD）系統，也就是俗稱的「薩德」等固定飛彈防禦系統，帶來機動性的戰術優勢。

M777能發射精準的神劍（Excalibur）全球定位系統（GPS）智慧導引砲彈，而它的有效射程可超過30公里，自然可以充當防空武器。

(中時電子報)