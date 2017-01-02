辛曉琪跨年夜意外摔跤驚傳骨折

辛曉琪就醫打上石膏。(取材自辛曉琪微博)

辛曉琪坐輪椅登台。(取材自娛人製造官方微博)

工作人員將辛曉琪抱上輪椅。(取材自辛曉琪微博)

辛曉琪受邀出席四川衛視跨年晚會。(取材自辛曉琪微博)

辛曉琪在2016年四川衛視跨年晚會表演前意外摔跤，她不小心被地上的電線絆倒導致髕骨骨折，工作人員爭論是否讓她取消演出時，她主動表示希望堅持演出，身旁經紀人宣傳都難過哭了，她請身邊的工作人員將她抱上輪椅，讓她坐輪椅上台表演，製作單位也趕緊調整節目內容。

辛曉琪坐輪椅上台演唱招牌歌曲味到《味道》和新歌《My Dear You》，事後她在微博表示，看到工作人員都在哭，她覺得心裡很過意不去，也很感動，也對四川衛視很抱歉，原本設計在漂亮球體上演唱無法實現。

她說，因為事先與觀眾的約定好了一起跨年，有些歌迷從外地坐6到10個小時的車程來看她，總覺得應該不能讓歌迷失望。她的傷勢在就醫後已經穩定，「我沒事也很幸運不用開刀，只需上石膏固定，休養兩到三個月，請大家放心，謝謝大家關心。」而她5日將舉行《明白》新專輯發佈會，目前照常舉行。

(中時)