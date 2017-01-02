陸電影製片詐鄰居 情節太狗血遭識破

中國大陸一名電影製片人日前為了敲詐鄰居，與友人上演一齣「殺人、埋屍、跑路」的戲碼，但因劇情太狗血，遭識破報警。兩人被捕後，還為此在法庭互控雙方「演得太過火」。

錢江晚報報導，34歲的郭姓製片與一起打撞球的38歲張姓朋友，日前計畫一場假車禍，要詐騙他的鄰居錢財。

張男騎腳踏車，撞上郭男鄰居開的車，郭男便假意好心，陪同送醫。

上車後，郭男的鄰居打算賠償人民幣數百元了事，兩人因此暗地臨時「加戲」。張男拿出早就準備好的顏料，一邊在身上抹，一邊大罵，雙方爭執後，張男滾入草叢，全身是血地「死了」

「戲」演到這裏，已經不再是當初郭男設計的那樣。他決定索性演到底，帶著鄰居，在山裡「掩埋」了張男的「遺體」，騙過了鄰居。

第二天，郭男一副憂心忡忡的樣子找鄰居索要30萬元，稱如果肯出錢，「那天晚上的事我就一個人扛了」。不料鄰居起疑報警，他與張男雙雙被逮捕。

法庭上，兩人被控敲詐勒索罪。郭男與張男二人都承認了事情經過，但面對指控，兩人卻開始互相指責，都稱是對方演過頭，自己逼不得以才就範。

最後，報導說，因案情較為複雜，法院擇期宣判此案。1060102

(中央社)