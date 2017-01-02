文藻行銷團隊玩創意 活化仕安無毒米
台南後壁的仕安社區，以自產「仕安無毒米」聞名遐邇，但隨著社區人口老化以及產業轉型，原有經濟鏈受到衝擊。一群來自文藻外語大學的青年組成「文藻行銷團隊」，申請教育部青年署補助，協助將仕安無毒米以創意手法行銷推廣，造福社區農民。
「文藻行銷團隊」針對仕安社區以往傳統行銷通路進行改良，除了發展產業故事行銷，也建構社區自營的網路商店進行仕安米推廣與銷售，同時設計小農觀光體驗，讓遊客擔任一日小農夫體驗插秧，藉由自製爆米香、釀酒等米製品DIY課程，讓遊客深度瞭解仕安社區特色，並辦理搖咬米音樂祭活動，除了凝聚社區向心力，也用年輕人的元素吸引更多人參與。
團隊成員陳雋亨表示，仕安社區里民透過無毒米的銷售盈餘，挹注於社區公益及建設，他們認同這樣的理念，因此自願的發起行動，希望能將社區共好的想法擴散出去；成員張少邦也表示，團隊為社區拍攝宣傳影片，利用網路、社群散布社區故事，不僅是行銷產品，更是行銷社區精神，期盼各地社區都能共好。
教育部青年署推動青年社區參與行動計畫，今年補助了31個各具特色的行動計畫，期待這群青年能帶給社區不一樣的活力，並深化社區文化傳承及永續發展。計畫相關內容可至青年署官網查詢(www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)。
(中時)
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