暗夜收活動棚架，民眾驚呼像湘西趕屍

屏東萬丹鄉紅豆牛奶節活動結束後，網友拍攝一整排待收的棚架，像極白色阿飄，引來熱議。（翻攝網路）

「真的會嚇死人！」屏東縣萬丹鄉利用元旦連假舉辦紅豆牛奶節，鄰近社區也趁勢自辦活動，主辦單位於活動結束後收拾棚架，卻意外被民眾拍到，收攏的架子配上白色塑膠帆布，竟像極鬼片中的殭屍排列路旁，有網友坦言，熊熊看到真的被嚇到漏尿。

萬丹鄉以紅豆名聞全台，酪農產業也位居台灣第二，萬丹鄉公所去年12月31起在萬丹公園設攤舉辦紅豆牛奶節，藉此推廣地方農特產品，現場市集超過百餘攤位，鄰近社區每年也會藉此機會擺攤，行銷社區特色。

「好在不是農曆七月，不然真的會被嚇死」在活動結束後，工作人員將露天棚架暫收路旁，等著一起搬運上車；此時卻被路過民眾發現，一整排的白色站立物，就像鬼片中的殭屍，動也不動，彷彿在等待道士指揮下令。

照片被放上臉書社團，不少網友會心一笑，李姓網友笑說，「殭屍滿街跳，來個道士帶回家吧！」也有人留言表示，「那麼像，不會嚇到才有鬼」。主辦單位則強調，這是一般收棚程序，會先把棚架收至路旁，再一路運上車後載走，拍下照片的鄭姓網友最後不忘補上一句，收棚人員辛苦了。

(中時)