暗夜收活動棚架 民眾驚呼像湘西趕屍
「真的會嚇死人！」屏東縣萬丹鄉利用元旦連假舉辦紅豆牛奶節，鄰近社區也趁勢自辦活動，主辦單位於活動結束後收拾棚架，卻意外被民眾拍到，收攏的架子配上白色塑膠帆布，竟像極鬼片中的殭屍排列路旁，有網友坦言，熊熊看到真的被嚇到漏尿。
萬丹鄉以紅豆名聞全台，酪農產業也位居台灣第二，萬丹鄉公所去年12月31起在萬丹公園設攤舉辦紅豆牛奶節，藉此推廣地方農特產品，現場市集超過百餘攤位，鄰近社區每年也會藉此機會擺攤，行銷社區特色。
「好在不是農曆七月，不然真的會被嚇死」在活動結束後，工作人員將露天棚架暫收路旁，等著一起搬運上車；此時卻被路過民眾發現，一整排的白色站立物，就像鬼片中的殭屍，動也不動，彷彿在等待道士指揮下令。
照片被放上臉書社團，不少網友會心一笑，李姓網友笑說，「殭屍滿街跳，來個道士帶回家吧！」也有人留言表示，「那麼像，不會嚇到才有鬼」。主辦單位則強調，這是一般收棚程序，會先把棚架收至路旁，再一路運上車後載走，拍下照片的鄭姓網友最後不忘補上一句，收棚人員辛苦了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。