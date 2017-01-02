林靜儀：假日和夜間醫療 不是幫誰生金孫
民進黨立委林靜儀今天表示，在勞基法新制上路後，重新考慮醫事人員的工作成本，讓醫療回歸醫療是好的方向，假日和夜間是因應緊急救命需求，「不是用來幫誰家剖腹生金孫的」。
媒體報導，過去許多醫院為方便產婦需要，可安排預約剖腹生產，但現在多數婦產科醫師反對「看時辰剖腹產」，隨勞動基準法「一例一休」實施，醫院人力成本增加，林口長庚醫院表示，元旦、雙十節或週末假日，除非緊急醫療需求必須剖腹產，院方不再接受產婦預約剖腹產。
民主進步黨籍立法委員林靜儀今天在社群網站臉書（Facebook）發文指出，大型醫療院所因分級醫療未落實，急重症人力吃緊，又長期將病患看待成消費者「以客為尊」，忽略了醫療工作者的權益、忽略了專業判斷應該在「客戶滿意」之上。
她說，醫院為了「客戶滿意」，什麼半夜看時、造假的週末緊急剖腹產，是許多醫院的公開祕密。
林靜儀表示，有些評論說醫療院所反映加班費，所以考慮調漲掛號費、考慮縮減夜間門診、或是取消假日預約的非緊急手術，是勞基法新制的「害」；但她不認為這是「害」，醫療院所為了滿足病患各種非醫療必須的需求，長期讓醫事人員在不符成本的勞動條件下工作已經太久了。
她認為，醫療院所重新考慮醫事人員的工作成本，讓醫療回歸醫療，是好的方向；假日和夜間本來就是因應緊急救命需求，「不是用來幫誰家剖腹生金孫的」。1060102
(中央社)
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