英女王感冒未癒 安妮公主：好多了

我要評比

英國安妮公主（Princess Anne）今天表示，她的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）雖然因感冒缺席山均漢姆堡的新年禮拜儀式，但女王感覺「好多了」。

英國廣播公司（BBC）報導，在與父親菲立普親王（Prince Philip）、弟弟愛德華王子（Prince Edward）和其他王室成員參加新年禮拜儀式後，安妮公主在教堂外與祝福女王的民眾說話。

白金漢宮（Buckingham Palace）表示，重感冒的女王「仍在恢復當中」。

天氣寒冷潮濕，未去教會是一種「預防措施」，「無需過分擔憂」。

12天前，白金漢宮表示，女王和愛丁堡公爵（Dukeof Edinburgh）菲立普親王都患了重感冒，並取消他們12月21日去山均漢姆堡（Sandringham）的計畫。

菲立普親王後來完全康復。（譯者：中央社蔡筱穎）1060102

(中央社)