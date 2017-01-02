台鐵意外事故 影響3500旅客

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台鐵雙溪三貂嶺間今天中午11時37分發生死傷意外事故，台鐵407次自強號在三貂嶺站南端撞及1人，平溪線列車進出暫時不通，總計影響3500人，中午12時50分恢復通行。

台鐵表示，該名旅客已被鐵路警察送醫，經處理後407次自強號已於中午12時45分放行，12時50分開車並恢復雙線通行，平溪線也回復正常行車，總計這起事故影響9列次，旅客約3500人。1060102

(中央社)