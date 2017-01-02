火車站女子落軌 到院前無呼吸心跳

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台鐵新北市瑞芳區三貂嶺火車站今天發生民眾落軌案，60多歲女子左大腿變形、腹部腫脹瘀青，身體多處擦傷，意識清醒，送醫途中雖不斷急救，到院前仍無呼吸、心跳。

新北市府消防局今天下午表示，民眾落軌後，據報前往搶救。傷者當時意識清醒，但是無法正常講話，不過，送往基隆長庚醫院途中，轉為無呼吸、心跳，到醫院前無生命跡象。

今天中午11時37分，有1名年約60多歲女子在月台等車時，一列北上自強號列車由台東往樹林，正準備進站，女子不明原因突然跌落軌道。

列車雖然緊急剎車，但女子仍被進站列車撞上，卡在列車下方。駕駛立刻報案，警消獲報趕抵現場，將該名女子救出送醫急救。1060102

(中央社)