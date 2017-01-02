灣生回家導演：田中實加對我來說也像謎

紀錄片「灣生回家」導演黃銘正今天表示，他也是這兩天著作「灣生回家」作者田中實加（陳宣儒）澄清後，才知田中實加的身世，「之前對我來說，（田中實加）像個謎一樣，也很神秘」。

遠流出版事業股份有限公司董事長王榮文昨天證實，田中實加身分造假。

黃銘正下午受訪表示，外界好像將紀錄片、灣生與田中實加劃等號，對灣生有點不公平。「灣生信任的是我」，才受訪與拍攝，不希望這件事打擾到灣生，否則很不公平，這部電影都是真實的。

他說，田中實加沒管紀錄片，他只是好奇為什麼謊言氣球會吹到這麼大地步，到今天終於爆炸？1060102

(中央社)