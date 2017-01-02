印度東北警察煮貓肉遭捕 引發文化爭議

派駐在印度首都新德里中央警察無線電培訓學院的兩名印度東北邊省那加蘭（Nagaland）武裝警察，近日被控經常烹煮貓、猴子、小鳥等，遭逮捕審訊，引發文化爭議。

「今日郵報」（Mail Today）今天引述一名印度中央警察無線電培訓學院（Central Police Radio Training Institute，CPRTI）匿名官員談話說，兩名派駐在學院的那加蘭武裝警察房間經常傳出惡臭而遭到投訴。

有官員檢舉，這兩名那加蘭警察常會使用彈弓等在森林獵殺小鳥和動物，且曾烹煮、食用貓肉、狗肉、長尾葉猴，甚至還把猴子尾巴作為裝飾掛在房間內。

德里國家動物福利局去年12月29日根據投訴突檢這兩名警察房間，發現一隻裝在塑膠袋的死貓，還搜出一根沾有血跡的木棒和一根鐵棍，懷疑都是用來殺害動物的凶器。

不過，國家動物福利局在搜索兩名那加蘭警察房間時，並未找到檢舉人稱的猴子尾巴，但房間內尚有上鎖櫥櫃和行李箱並未搜查。

印度國家動物福利局官員指出，這兩名警察行為已經觸犯「防止殘酷對待動物法」，屬刑事犯罪。

兩名已遭調職的那加蘭警察在接受審訊時表示，在東北地區的文化上，「我們習慣吃貓、狗和其他動物的肉。」至於房間內搜出的貓，頸部有狗的咬痕，是他們在路邊看到貓已被狗咬死，希望肉不要浪費，因而帶回房間準備烹煮。

印度東北邊省居民的文化與風俗飲食習慣都與印度雅利安等人種不同，遭印度其他人種歧視。

設在德里的印度東北省分支持中心與熱線（North East Support Centre & Helpline）創始人強德拉（Madhu Chandra）說，如果這兩名警察遭起訴，將凸顯東北省分與印度其他地區巨大的文化鴻溝，政府應制訂統一法律處理類似問題，否則將對東北居民造成騷擾。1060102

(中央社)