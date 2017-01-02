嘴形對不上被疑假唱 趙麗穎又登熱搜第一了！

趙麗穎與桌球國手張繼科合唱，因忘詞嘴形沒對上音樂，而被疑假唱。(取材自東方衛視官方微博)

2016年最後一天，浪漫劇女神趙麗穎驚喜現身，登上東方衛視跨年演唱會，攜手奧運金牌桌球選手張繼科對唱〈私奔到月球〉，被讚畫面甜絲絲，然過程中趙麗穎忘詞，也引發爭議，因現場音樂正常跑，她被疑假唱，再登熱搜。

出道以來被黑習慣的中國紅星趙麗穎，如今又登熱搜第一名，趙麗穎跨年夜開金口，用美聲演唱了〈小幸運〉，得到網上一片好評，又和金牌選手張繼科合唱〈私奔到月球〉，男方還霸氣給她一個公主抱，引發現場尖叫聲連連，直呼畫面好唯美，只是過程中趙麗穎有忘詞停頓的狀況，導致嘴形沒對上，但歌聲播出卻沒問題，讓網友質疑假唱跡證太明顯，批她騙人，甚至有人喊著要她退出演藝圈。

但有更多網友大力相挺，表示趙麗穎跟張繼科非專業歌手，為求演出順暢完美，先錄唱是正常的，覺得所謂「假唱」可以理解，也認為批評者「不必揪著趙麗穎一人不放」，甚至說，不管假唱不假唱，「反正看得很養眼就夠了」。

(中時電子報)