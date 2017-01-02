縱火致6死盼交保提抗告 法院駁回
男子湯景華被控犯下去年3月間新北市三重縱火案，導致6人死亡，他不服被羈押至今，提起抗告，盼獲交保。台灣高等法院認定有羈押必要，予以駁回。
全案緣於湯景華之前因故控告翁姓男子涉嫌傷害，因翁男獲判無罪，他懷恨報復，去年3月23日涉嫌到新北市三重區縱火燒死翁家6口，新北地檢署依殺人罪起訴湯景華，案件目前由新北地方法院審理。
湯男不服日前遭新北地方法院裁定延長羈押，向台灣高等法院提起抗告，主張他在事發後返回新北市三重區住處，也在去年3月31日在住家附近遭警方查獲，並未有離去住處積極藏匿的逃亡行為。
湯男說，他與母親同住，母親又年邁需人照顧，應無逃亡之虞，且他罹患椎間盤突出需開刀治療，請求交保。
台灣高等法院審酌，湯男犯案前預先調整現場監視器拍攝角度，犯案時戴安全帽、白色口罩，遮掩容貌，有畏罪逃亡高度可能，在案情重要情節所供反覆，並未坦然面對司法程序，又涉犯殺人重罪，仍有羈押必要，予以駁回。1060102
(中央社)
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